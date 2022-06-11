İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli olmaksızın serbest oyuncu statüsü ile istediği takıma imza atabilecek olan Paul Pogba'nın geleceği ile alakalı gün geçtikçe yeni iddialar ortaya atılıyor.

Pogba ile ilgilenen kulüpler olarak Juventus, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in ismi ön plana çıkıyordu. Öyle ki, Fransız orta saha oyuncusunun eski kulübü Juventus ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı dahi iddia edilmişti.

Fakat bugün Fransız basınında çıkan iddialara göre Pogba, vatandaşı Zinedine Zidane'ın PSG'nin teknik direktörü olup olmayacağı konusununun sonuçlanmasını bekliyor. Buna göre Pogba Juventus ile anlaşsa da Zidane'ın PSG'nin başına geçmesi halinde son bir karar değişikliği verebilir.

30 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmeyi düşünebileceği ve Zidane'ın da bu kararı vermesinde önemli rol oynayabileceği iddia edildi.

Jose Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırmaya başladığı dönemde takıma katılan Paul Pogba, 6 sezonda 233 maçta görev yaparken 39 gol ve 51 asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, Manchester ekibiyle İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.