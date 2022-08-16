Geçen sezon Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük paya sahip Antony Nwakaeme menajerler tarafından Galatasaray 'a önerildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı.

3. kez önerildi

Nijeryalı tecrübeli oyuncu bu transfer döneminde 3. kez Galatasaray'a önerildi. Daha önce yapılan görüşmelerde yüksek maaş ve uzun kontrat nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.









Takım bulamadı!

Trabzonspor'dan 3 milyon Euro'ya yakın maaş isteyen ve bu nedenle yeni sözleşme yapılmayan oyuncu henüz takım bulamadı. 5 milyon Euro piyasa değerine sahip Nwakaeme bir kez daha Galatasaray'a önerildi. Oyuncunun sözleşme talebine göre Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik ekibin karar vermesi bekleniyor.

Geçen sezon şov yapmıştı

Trabzonspor'la geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ve büyük katkı sağlayan Nwakaeme 15 gol, 11 asistlik performansla sezona damga vurmuştu. Nwakaeme bu performansıyla bir çokları tarafından sezonun 11'ine seçilmişti.

"Parayı sorun etmem" demişti

Trabzonspor'da oynadığı dönemde Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum." dedi. Bu açıklamalarına rağmen Trabzonspor'la yollar ayrılmıştı...

Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro istemişti

Anthony Nwakaeme daha önce Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro bonuslarla 3 milyon Euro talep etmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün 1+1 yıllık ve 2 milyon Euro civarında bir rakam önereceği belirtiliyor.

Yakup Çınar