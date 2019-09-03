Başakşehir, transferinin döneminin son dakikalarında uzun süredir transferi için çaba sarf ettiği Muhammed Şengezer'i kadrosuna kattı. Okan Buruk'un ısrarla istediği Muhammed transferinde mutlu sona ulaşan Başakşehir, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 22 yaşındaki eldivenle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibi ayrıca Bursaspor'un genç sağ beki Muhammed Emin Sarıkaya transferini de bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer ile 5 senelik, Muhammed Emin Sarıkaya ile 3 senelik sözleşme imzalamıştır. Her iki oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki Muhammed Şengezer, genç yaşına karşın milli davet de alırken; Bursaspor’un bu sezon ligde oynadığı üç maçın da kadrosuna dahil edilmedi.

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