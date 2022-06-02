Son dakika transfer haberi! Milan, Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldu
Son şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Abdülkadir Ömür'e son Serie A şampiyonu Milan talip oldu.
Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Milan'ın radarına girdi. Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı.
Çizme temsilcisinin; hızlı, ofansif, ve kanatta görev yapabilecek teknik oyuncu kapsamında gözünü Abdülkadir'e diktiği belirtildi. İtalyan devinin, 22 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiğinin altı çizildi. Abdülkadir, Trabzonspor'dan ayrılmanın zamanı geldiğini ve önceliğinin Avrupa olduğunu söylemişti.