TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan ara transfer döneminde Bolu'dan ayrılıyor. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Sezon sonunda Boluspor'la sözleşmesi bitecek olan Melih'e Süper Lig takımlarından Göztepe, Karagümrük, Rizespor ve Konyaspor transfer teklifi yaptı.

Boluspor devre arasında belirli bir bonservis ücreti karşılığında oyuncuyu takımdan gönderecek.

Samsunspor da teklif yaptı

Melih Okutan için 1. Lig takımı Yılport Samsunspor da transfer teklifi yaptı. Melih'in transferi hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Melih beğendiğimiz bir oyuncu fakat Süper Lig'den isteyen takımlarda var. Olumlu bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

15 maçta 1 gol, 5 asist

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 15 maçta 1 gol, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye %20 pay

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde Boluspor, Ertuğrul Taşkıran'ın transferi karşılığında Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve sarı lacivertli takımdan da Melih Okutan Bolu'ya gitmişti. Sarı lacivertliler Melih'in ikinci satıştan %20 pay elde edecek.











