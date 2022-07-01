Tarihinde 3. kez Avrupa'da yer alacak olan, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Konyaspor 'da imzalar ardı arında gelmeye devam ediyor. Sporting'den orta saha Paz, sağ bekler Sivasspor 'dan Ahmet Oğuz, Altay'dan Cebrail Karayel, Riejka'dan saü kanat Muric ve orta saha Pavicic'i alan Anadolu Kartalı, son olarak Gaziantep FK'dan Muhammet Demir ile her konuda anlaşmaya vardı. Kırmızı siyahlı takımda özellikle son haftalarda Erol Bulut ile arası açılan ve deneyimli teknik adam tarafından takımda düşünülmediği yönetime iletilen Muhammet Demir birçok takımın radarındaydı.

AVRUPA İÇİN KABUL ETTİ

Avrupa faktörü nedeniyle İç Anadolu ekibini tercih eden Muhammet Demir, yeni kulübüyle 2 yıllık kontrat yaptı. Fatih Özgöçken'in de katılımıyla bir imza töreni düzenlenecek.

Gaziantep FK ile geçen sezon 32 maça çıkan Muhammet Demir, toplam 6 gol kaydetti.