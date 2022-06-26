Son dakika transfer haberi! Konyaspor Maxsö ile anlaşmaya yakın

Transferin hızlı takımlarından olan Konyaspor , takım kaptanı olan Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray 'a gidişinin ardından savunmaya takviye yapmak için hızlı davrandı. Yeşil-Beyazlılar eski oyuncuları Cim Bom'a imza atmadan stoper takviyesi yaptı, Süper Lig'den düşen Göztepe 'den Kahraman Demirtaş’ı renklerine bağladı. İç Anadolu ekibi İzmir temsilcisiyle sözleşmesi biten sol stoperle 2+1 yıllık sözleşme yaptı.

Maxsö hafta içi bitebilir

Savunmaya iki takviye yapmayı planlayan İlhan Palut'un ekibinin ayrıca 2017'de ülkemizde Osmanlı (Ankaraspor) forması giyen Danimarkalı stoper Andreas Möxsö için de girişimlerini sürdürüyor. O dönem ligimizde 20 maçta görev alan ve tek golünü Yeni Malatya ağlarına gönderen 28 yaşındaki oyuncunun transferi ile ilgili hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.