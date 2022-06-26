Son dakika transfer haberi! Konyaspor Maxsö ile anlaşmaya yakın
Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a gönderen Konyaspor'da ilk stoper takviyesi Göztepe'den Kahraman Demirtaş ile oldu. Yeşil beyazlılar ayrıca Danimarkalı Maxsö ile anlaşmaya da çok yakın.
Transferin hızlı takımlarından olan Konyaspor , takım kaptanı olan Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray 'a gidişinin ardından savunmaya takviye yapmak için hızlı davrandı. Yeşil-Beyazlılar eski oyuncuları Cim Bom'a imza atmadan stoper takviyesi yaptı, Süper Lig'den düşen Göztepe 'den Kahraman Demirtaş’ı renklerine bağladı. İç Anadolu ekibi İzmir temsilcisiyle sözleşmesi biten sol stoperle 2+1 yıllık sözleşme yaptı.
Maxsö hafta içi bitebilir
Savunmaya iki takviye yapmayı planlayan İlhan Palut'un ekibinin ayrıca 2017'de ülkemizde Osmanlı (Ankaraspor) forması giyen Danimarkalı stoper Andreas Möxsö için de girişimlerini sürdürüyor. O dönem ligimizde 20 maçta görev alan ve tek golünü Yeni Malatya ağlarına gönderen 28 yaşındaki oyuncunun transferi ile ilgili hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.