Demokratik Kongolu futbolcu devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa’da 11 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı. Muleka’nın bu performansı başta Süper Lig devleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. Süper Lig devlerinin yanı sıra Avrupa’dan da birçok kulüp Muleka’yı yakın takibe aldı. Fransa’dan Foot Mercato’da yer alan habere göre Lyon, Demokratik Kongolu yıldızı gündemine aldı. Lyon’un sportif direktörü Bruno Cheyrou’nun Türkiye ziyareti esnasında Jackson Muleka’yı da canlı izlediği ve olumlu rapor sunduğu belirtildi. Lyon’un Muleka’yı transfer etmek için girişimlere başladığı ifade edildi. Kasımpaşa’nın 3 milyon Euro’ya satın alma opsiyonunu kullanacağı Muleka’yı en az 10 milyon Euro’ya satmak istediği belirtiliyor.