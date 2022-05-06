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Son dakika transfer haberi! Kasımpaşalı Muleka'ya Lyon talip oldu

Kasımpaşa’nın Standard Liege’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, attığı gollerle Süper Lig’e damga vurdu.

06 Mayıs 2022, Cuma 07:36 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Kasımpaşalı Muleka'ya Lyon talip oldu

Demokratik Kongolu futbolcu devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa’da 11 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı. Muleka’nın bu performansı başta Süper Lig devleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. Süper Lig devlerinin yanı sıra Avrupa’dan da birçok kulüp Muleka’yı yakın takibe aldı. Fransa’dan Foot Mercato’da yer alan habere göre Lyon, Demokratik Kongolu yıldızı gündemine aldı. Lyon’un sportif direktörü Bruno Cheyrou’nun Türkiye ziyareti esnasında Jackson Muleka’yı da canlı izlediği ve olumlu rapor sunduğu belirtildi. Lyon’un Muleka’yı transfer etmek için girişimlere başladığı ifade edildi. Kasımpaşa’nın 3 milyon Euro’ya satın alma opsiyonunu kullanacağı Muleka’yı en az 10 milyon Euro’ya satmak istediği belirtiliyor. 

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