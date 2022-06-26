Pirlo’yu takımın başına getiren Karagümrük, transferde de ses getiren hamleler yapmaya çalışıyor. İtalyan hocanın talebi doğrultusunda gündemine dünyaca ünlü yıldızları alan Kırmızı-Siyahlılar, bir süredir Aaron Ramsey ile görüşüyordu. Transferdeki son durum hakkında açıklama yapan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Aaron Ramsey'le anlaşmaya yakındık. Ancak son anda vazgeçtik" değerlendirmesini yaptı. Hurma transferde dikkatli hareket etmeye çalıştıklarını vurgularken, Pirlo'nun maaşının ise Süper Lig 'deki birçok teknik adamdan daha uygun olduğunu söyledi.