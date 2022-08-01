Fakat Sarı- Kırmızılılar, 23 yaşındaki eldiveni tamamen kaybetmek istemediği için farklı bir formül buldu. Buna göre Galatasaray , önce oyuncunun sözleşmesini uzatacak. Ardından da kiralık formülünü sunacak. Eğer Karagümrük, bu öneriyi kabul ederse Batuhan Şen de bir yıllığına kiralanmış olacak.