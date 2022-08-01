Son dakika transfer haberi! Karagümrük Galatasaray'dan Batuhan Şen'i istiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, kaleye de bir takviye yapmayı hedefliyor. İstanbul ekibi, bir süredir Galatasaray'ın file bekçisi Batuhan Şen'i kiralamak istiyor.
Fakat Sarı- Kırmızılılar, 23 yaşındaki eldiveni tamamen kaybetmek istemediği için farklı bir formül buldu. Buna göre Galatasaray , önce oyuncunun sözleşmesini uzatacak. Ardından da kiralık formülünü sunacak. Eğer Karagümrük, bu öneriyi kabul ederse Batuhan Şen de bir yıllığına kiralanmış olacak.