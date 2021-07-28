Son dakika transfer haberi... Karagümrük, Benatia transferini bitirdi
Son dakika haberi... Geçen sezon Lucas Biglia'yı kadrosuna katıp büyük sükse yapan Karagümrük, bu sezon da bombayı patlattı. Kırmızı-Siyahlılar, daha önce Roma, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin formasını giyen Medhi Benatia'yı bitirdi. Transfer bugün açıklanıyor.
Süper Lig 'e dünyaca ünlü isimler gelmeye devam ediyor. 36 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de geçen sezon son derece başarılı bir performans sergileyerek alkış toplayan, kadrosuna kattığı yıldızlarla göze batan Fatih Karagümrük, yine dünyaca ünlü bir ismi getiriyor. Kırmızı-Siyahlılar, dün FANATİK'in ilgilendiğini duyurduğu yıldız stoper Medhi Benatia transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'a gelen Benatia'nın transferi, son pürüzler giderildikten sonra bugün açıklanacak. Başarılı savunmacıyla 2 yıllık kontrat yapılacak. Oyuncunun yıllık 1 milyon Euro'dan sözleşme imzalaması bekleniyor.
22 maç oynadı
Son olarak Katar'da Al-Duhail SC forması giyen tecrübeli stoper, bu yılın Temmuz ayından itibaren serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Medhi Benatia, geçtiğimiz sezon Al-Duhail ile toplam 22 maçta yer aldı.