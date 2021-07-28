Süper Lig 'e dünyaca ünlü isimler gelmeye devam ediyor. 36 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de geçen sezon son derece başarılı bir performans sergileyerek alkış toplayan, kadrosuna kattığı yıldızlarla göze batan Fatih Karagümrük, yine dünyaca ünlü bir ismi getiriyor. Kırmızı-Siyahlılar, dün FANATİK'in ilgilendiğini duyurduğu yıldız stoper Medhi Benatia transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'a gelen Benatia'nın transferi, son pürüzler giderildikten sonra bugün açıklanacak. Başarılı savunmacıyla 2 yıllık kontrat yapılacak. Oyuncunun yıllık 1 milyon Euro'dan sözleşme imzalaması bekleniyor.

22 maç oynadı

Son olarak Katar'da Al-Duhail SC forması giyen tecrübeli stoper, bu yılın Temmuz ayından itibaren serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Medhi Benatia, geçtiğimiz sezon Al-Duhail ile toplam 22 maçta yer aldı.