Son dakika transfer haberi... Jose Sosa Fenerbahçe’ye önerildi

Fenebrahçe 24 saat içinde bombaları arka arkaya patlattı. Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül derken Sarı lacivertliler için müthiş bir iddia orataya atıldı.

Trtspor'un haberine göre, Jose Sosa Fenerbahçe'ye önerildi! Arjantinli oyuncunun Trabzonspor'la olan sözleşmesi bu ay başında sona ermişti. Tecrübeli oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği belirtildi.

35 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda çıktığı 42 maçta 11 gol 12 asistlik performans sergiledi.











