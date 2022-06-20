Geçen sezon hem İspanya Ligi hem de Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan Real Madrid, Kylian Mbappe ile anlaşmanın kıyısından dönmüştü. Mbappe, PSG’de kalmaya karar verirken, Real de ona odaklandığı için listesindeki ikinci isim olan Erling Haaland’ı, Manchester City’ye kaptırmıştı. City, Borussia Dortmund’a 75 milyon Euro ödeyerek Norveçli forvetle 5 yıllık anlaşma yapmıştı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real’in, Haaland için bir gelecek planı olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Los Galacticos, 21 yaşındaki yıldızın sözleşme detaylarına ulaştı.

Benzema’nın da kontratı bitecek

2 yıl sonra Norveçli golcünün kontratında 150 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Eflatun-Beyazlılar, takım kaptanları Karim Benzema’nın sözleşmesinin bittiği 2024 senesinde Haaland operasyonunu resmen devreye sokacak. O dönemde 36 yaşına gelecek Fransız süperstarın boşluğu, Haaland’la dolacak. Bu arada genç oyuncunun, İngiltere Premier Lig’de şampiyon olan City’den senelik 30 milyon Euro’ya yakın maaş alacağı bildirildi.