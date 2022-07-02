Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Inter, 33 yaşındaki Henrikh Mkhitaryan'ı da resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Mkhitaryan'la 30 Haziran 2024'e kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Milano ekibi, Roma'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan kanat oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Daha önce Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal gibi takımların formasını giyen deneyimli futbolcu son olarak Roma'da forma giyiyordu.

Son 3 sezonda Roma formasını terleten Mkhitaryan, geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 5 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.



