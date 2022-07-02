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Son dakika transfer haberi! Inter, Henrikh Mkhitaryan'la sözleşme imzaladı

İtalya Serie A takımlarından Inter, son olarak Roma forması giyen Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

02 Temmuz 2022, Cumartesi 12:34 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Inter, Henrikh Mkhitaryan'la sözleşme imzaladı

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Inter, 33 yaşındaki Henrikh Mkhitaryan'ı da resmen açıkladı.

 Kulüpten yapılan açıklamada Mkhitaryan'la 30 Haziran 2024'e kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Milano ekibi, Roma'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan kanat oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Daha önce Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal gibi takımların formasını giyen deneyimli futbolcu son olarak Roma'da forma giyiyordu.

Son 3 sezonda Roma formasını terleten Mkhitaryan, geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 5 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.


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