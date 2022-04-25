Milli futbolcu Cenk Tosun'un, İngiltere'deki kariyerine dair flaş bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki golcü, yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası son dönemde forma şansı bulamamıştı. Everton'daki kontratı bu yaz sonunda sona erecek Cenk Tosun ile ilgili transfer kararı verildi. İngiliz kulübü, Ocak 2018'de Beşiktaş 'tan transfer ettiği ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Cenk Tosun'la yola devam etmeme kararı aldı.

İngiliz basınında yer alan haberde, Everton'ın 20 milyon Sterlin ödediği Cenk Tosun'u kadroda düşünmediği ve o bölgede görev alan Richarlison ile Dominic Calvert-Lewin'den formayı kapmasının zor olduğu ifade edildi. Bu sezon sadece 3 maçta görev alan Cenk, gol ya da asist katkısı üretemedi.