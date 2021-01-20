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Son dakika transfer haberi | Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray Monaco'yla anlaşmaya vardı ve Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna kattı.

20 Ocak 2021, Çarşamba 22:20 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi | Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Henry Onyekuru'yu yeninden kadrosuna kattı. Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Onyekuru için 250 bin euroluk kiralama bedeli ödenecek. Zorunlu satın alma opsiyonu da ortadan kalktı... Onyekuru’nun Cuma günü İstanbul’da olması ve takıma katılması bekleniyor.

Bu sezon Monaco formasıyla sadece 4 maça çıkıp, 135 dakika forma giyebilen Nijeryalı oyuncu, geçen sezon da Cim Bom'da 10 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Yıldız oyuncu pandemi sebebiyle ertelenen ligde, yaz sezonu maçlarına Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle çıkamamış ve Fransa'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.

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