Sarı kırmızılı kulübün tam 3 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun önceliği kariyerine G.Saray’da devam etmek.

G.Saray’ın 4 milyon 350 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nijeryalı futbolcuyu kadroda düşünmeyen Monaco da elinden çıkarmak istiyor.

Menajeri vasıtası ile Fransız idarecilerle görüşen Onyekuru, G.Sray’da kalmak istediğini ifade ederek kırmızılı kulüpteki belirsizlikler nedeniyle 2 hafta süre talep etti.

TEKLİFLERİ DONDURDU

Kulüpte yarınki seçim sonrasında yeni başkan ve akabinde teknik direktörünün belli olması ile birlikte Onyekuru’nun durumu da netleşecek.

Sözleşmesi bitmesine rağmen tatilde de G.Saray eşofmanları ile antrenman yapan Onyekuru paylaşımları ile mesajını verirken sarı kırmızılı takımda kalmak için kendisine gelen teklifleri de dondurdu. ‘Önce G.Saray’ diyerek durumunun netleşmesini bekleyen Onyekuru, Olympiakos’un teklifline de henüz yanıt vermedi. (Hürriyet)