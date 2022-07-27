Hatayspor, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Süper Lig ekibi, Kasımpaşa'dan Kevin Varga'yı kadrosuna kattı.

Kevin Varga transferini bitiren Hatayspor'un resmî açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. 2020'de Debrecen'den Kasımpaşa'ya transfer olan Macar oyuncu, geride kalan sezonun ikinci yarısını İsviçre ekibi Young Boys'ta kiralık olarak geçirmişti.

Bugüne kadar Kasımpaşa formasıyla iki sezonda toplam 55 maça çıkan ve bunların 33'üne ilk 11'de başlayan Kevin Varga, 6 gol kaydetmişti.

Yakup Çınar