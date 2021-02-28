İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ancak Kırmızı-Siyahlı ekip ve Çalhanoğlu arasında yeni kontrat konusunda yapılan uzun görüşmeler sonucunda bir türlü neticeye varılamadı. 27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun da adı uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anılıyordu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Avrupa Ligi son 16 turunda Milan ile eşleşen Kırmızı Şeytanlar, Çalhanoğlu ile masaya oturmak için turun bitmesini bekleyecek.

Ön protokol imzalayacaklar

Eşleşme sonrasında Hakan ile bir araya gelecek olan Manchester ekibinin, aradaki pürüzleri hallettikten sonra sezon sonu için ön protokol imzalaması bekleniyor. Bu arada edinilen son bilgilere göre, Hakan Çalhanoğlu'nun, Manchester United'da senelik 6 milyon Euro'ya yakın bir rakam kazanabileceği konuşuluyor.

Kariyerinin en formda dönemlerinden birini geçiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 29 maçta 6 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Bruno Fernandes'e benzetiyorlar

Bu arada İngiliz basınında yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu'nun stili, Kırmızı Şeytanlar'ın süper yıldızı Bruno Fernandes'e benzetildi. Milli futbolcunun, orta sahadaki serbest oyun anlayışı nedeniyle Manchester United'a harika bir alternatif olabileceği de İngiliz Express Gazetesi'nin yaptığı haberin içerisinde yer aldı.