Galatasaray 6 numara için transfer çalışmalarını tamamladı. Transfer döneminin son gününde sarı kırmızılılar Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı. Brezilyalı futbolcu sabah saatlerinde Galatasaray'ın twitter hesabını takibe almıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

Edinilen bilgiye göre Gustavo Assunçao, babası Paulo Assunçao ile birlikte İstanbul'a geldi. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Sarı kırmızılılar, sağlık kontrolünün ardından evrakları transfer dönemi kapanmadan TFF'ye gönderecek.

Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.





ARDA TURAN HEM BABASI HEM DE OĞLUYLA FORMA GİYMİŞ OLACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid'te Arda Turan ile forma giymişti. Arda Turan, aradan geçen 9 sezonun ardından bu kez Paulo'nun oğlu Gustavo ile takım arkadaşı olacak.



