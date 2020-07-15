Trabzonspor son dakika transfer haberi. Trabzonspor'un uzun süredir Bordo Mavili formayı giydirmek istediği Guelor Kanga, transfere yeşil ışık yaktı. Daha önce Çek basınına konuşan Kanga, ''Trabzonspor’la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın'' açıklamasını yapmıştı.

'Trabzonspor'a transfer olmak istiyorum'

Şimdi de Gabonreview'e Trabzonspor hakkında demeç veren tecrübeli oyuncu, Karadeniz devine transfer olmak istediğini açıkladı. Sparta Prag'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Kanga, ''Gelişmeler halinde duruma bakacağım. Şu an neler olacağını bilmiyorum ama Trabzonspor'a transfer olmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.





Gabonlu futbolcu, özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor ile yaptıkları her iki karşılaşmada fark yaratmıştı.

Trabzonsporlular hayran kalmıştı...

Trabzonsporlular onu, sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanımıştı. Fırtına, Sparta Prag’ı 2-2 ve 2-1’lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı. O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da dikkatini çeken Kanga için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

2018'de Sparta Prag'a 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Kanga'nın bu sezon sözleşmesi sona eriyor. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 12 gol attı 5 ve asist kaydetti.

Kanga, Sparta Prag ile toplam 81 maça çıktı. 31 kez fileleri sarsan ve 16 da asist yapan tecrübeli futbolcu, 47 gole direkt katkı sundu.