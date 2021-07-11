Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Aslan'ın mali anlamda eli kolu bağlı... Finansal Fair-Play (FFP) kıskacından kurtulan Cim Bom tam nefes alırken, eski borçlar nedeniyle sıkıntıya düştü. Burak Elmas ve ekibi ilk etapta 23 milyon TL'lik vergi ödemesi gerçekleştirirken, Mariano, Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan dosyaları nedeniyle de 3 milyon Euro ödemek zorunda kaldı. Bu sebeple nakit akışında problem yaşayan Galatasaray 'ın anlık olarak transfere harcayabileceği maksimum limitin toplamda sadece 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

4'ü de servet kazanıyor!

Bunun üzerine harekete geçen yönetim, takımın en çok kazanan isimleri Falcao (5 milyon Euro), Feghouli (3 milyon 850 bin Euro), Babel (2.5 milyon Euro) ve Diagne'yle (2.4 milyon Euro) yollarını ayırma kararı aldı. 4 isimle de yolların ayrılması durumunda Sarı- Kırmızılılar'ın maaş bütçesinde 13 milyon 750 bin Euro'luk bir yer açılacak.

İki isimden bonservis beklentisi

Babel ve Falcao'dan bonservis beklentisi olmayan yönetim, Diagne ve Feghouli'den minimum 7 milyon Euro'luk bir kazanç sağlamayı amaçlıyor. Böylece Galatasaray bu operasyon gerçekleşirse yaklaşık 20 milyon Euro'yu bütçesine ekleyecek ve 26 milyon Euro gibi bir rakamla transfer harekâtını sürdürecek.

Yakup Çınar