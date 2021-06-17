Son dakika transfer haberi! Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı
Son dakika... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, iç transferde ise Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la sözleşme yeniledi. Aslan'ın rotası ise devre arasında kiralanan Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak. Benfica, Galatasaray'ın teklifini reddederek 22 yaşındaki oyuncuyu kamp kadrosuna davet etti. Cimbom, Portekizli için ağustos ayında bir kez daha nabız yoklayacak.
Son dakika... Ara transferin son günü 500 bin euro'ya kiralanan Gedson Fernandes, özellikle ligin final haftalarına damgasını vurdu. Sözleşmesi sona erince bonservisine sahip Benfica'ya dönen Gedson'u Galatasaray , tekrar kiralamak istiyor.
Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, 19 Haziran'da seçilecek yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak.Ancak Portekiz'den gelen haberler, sarı-kırmızılıların Gedson Fernandes planını bozacağa benziyor. Benfica cephesi, 22 yaşındaki yıldızı kamp kadrosuna dahil etti.
DAHA YÜKSEK BEDEL İSTEYECEK
1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak. Portekizli yetkililer, ağustos ayına kadar Gedson konusunda Galatasaray'a cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu öncelikli olarak kendi takımlarında değerlendirmeye çalışacak.
Başarılı orta saha, hocası Jorge Jesus'un gözüne girerse Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda yine kiralanması gündeme gelecek. Benfica tarafı, bu kez G.Saray'ın ilgisini fırsata çevirecek ve daha yüksek bir kiralama bedeli talep edecek. (Sabah)