Galatasaray’da değişim yaşanacak bölgelerden biri de kanatlar... Emre Kılınç transfer edildi ancak Onyekuru Monaco’ya döndü, Feghouli de iyi bir teklif gelirse gidebilir. Hızlı kenar oyuncusunun önemi özellikle Onyekuru geri geldikten sonra tekrar anlaşırken, buraya yine benzer tipte oyuncu bakılıyor. Gündeme gelen isim; Samuel Kalu. Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız driplingleri, güçlü fiziği ve özellikle de çizgiye inip yaptığı ortalarla dikkat çekiyor.

Tarz olarak, taraftarların gönlünde taht kuran Abdul Kader Keita’yı hatırlatıyor. ijerya basını, Galatasaray’ın Kalu’yu çok istediğini ve oyuncunun da İstanbul’a gitmeye fazlasıyla olumlu baktığını yazdı.

Dış basın da yazdı...

Fransız kulübünün 2 sene önce bonservisine 8.5 milyon Euro ödediği Kalu için kiralama teklifi yapıldı. Öneride yine satın alma opsiyonu yer aldı. Hem Nijerya hem de Fransız medyası, Galatasaray’ın Kalu konusunda yapacağı opsiyon teklifnin 5-6 milyon Euro civarında olabileceğini belirtti. Öte yandan bu oyuncuya Cim Bom’un scout ekibi de tam puan verdi. Kulüpler arasında görüşmeler ciddi düzeyde sürüyor.

Metin Karabaş