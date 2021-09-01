Muslera’nın arkasına kaleci arayan Galatasaray , Süper Lig ekiplerinden Göztepe ’nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat’ı kadrosuna katmak istiyor.

2.5 Milyon Euro’ya biter

Oyuncunun fiyatını soran sarı-kırmızılı kulüp 3.5 milyon Euro cevabı aldı. 2-2.5 milyon Euro’ya transferin bitebileceği belirtiliyor. Galatasaray’ın bu transferi bitirmek için ısrarcı olacağı konuşuluyor.

Adana alt yapısında yetişti

Adanaspor alt yapısında yetişen ve geçen sezon 500 bin Euro bedelle Göztepe’ye transfer olan 1.93 boyundaki kaleci Süper Lig’de ilk sezonunda 35 maçta forma giymişti.

23 yaşındaki kaleci bu sezon da Süper Lig’de 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kalmıştı…

Yakup Çınar / Fanatik Özel