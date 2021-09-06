Sarı-Kırmızılılar'ın kiralık aşkı Gedson Fernandes için ısrarı sürüyor... Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Benfica'dan kiralanan Portekizli oyuncu için aylardır yoğun mesai harcanıyor. Ancak Cim Bom, Portekiz devini bir türlü ikna edemedi. Kırmızı- Beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcuyu Şampiyonlar Ligi listesine yazsa da Aslan son teklif hazırlığında.

Terim çok istiyor

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi'ne yazamayacak olmasına rağmen Fernandes için Benfica'ya büyük bir baskı yapıyor. Burak Elmas ve ekibi, transferin bitimine 2 gün kala taksitli ödeme planıyla 10 milyon Euro'luk son teklifini Portekiz ekibine iletecek. Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği genç oyuncu için son ana kadar tüm şartlar zorlanacak.

Plasesi Dieng

Fernandes için son ana kadar ısrarcı olacak olan Galatasaray'ın B planı da hazır: Aliou Dieng... Daha önce Malili ön libero için temaslarda bulunan ancak öncelik olmadığı için transferi bitirmeyen Cim Bom, Fernandes'ten gelecek olumsuz yanıt ihtimaline karşı 23 yaşındaki futbolcu için yeniden Mısır ekibi El Ahly'le görüşme halinde. Şartların oluşması durumunda genç futbolcu da transferin son saniyelerinde Sarı- Kırmızılı formayı giyebilir.

Metin Karabaş