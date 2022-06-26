Galatasaray 'da başkanlık görevine Dursun Özbek'in gelmesinin ardından transferde agresif bir tutum içerisine girildi. Beşiktaş 'ın uzun süredir ilgilendiği Kazımcan Karataş'ı bitirme noktasına gelen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe 'nin ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geldi. İşte ayrıntılar...

"FORMANIN HAKKINI VERECEĞİM"

Galatasaray, Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakcı transferini resmen açıkladı. Önceki gece geç saatlerde İstanbul’a gelen ve dün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği oyuncu için Galatasaray, Konyaspor’a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim’e 29 milyon 325 bin TL ödenecek.

Sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra konuşan savunma oyuncusu “Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım” dedi. Öte yandan Fenerbahçe’nin bu transfer için özel uçak göndermeyi düşündüğü iddialarına sarı-kırmızılılar resmi hesaplarından kağıttan uçaklı göndermede bulundu.

GALATASARAY'DA SIRA CARVALHO'DA

Beşiktaş'ın elinden Kazımcan Karataş'ı, Fenerbahçe'nin elinden ise Abdülkerim Bardakcı'yı kapan Galatasaray, sarı-lacivertlilere bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu transfer listesine ekledi.

DEVREYE GİRİLDİ

Sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, William Carvalho'yu transfer etmesi halinde ezeli rakibine bir gol daha atmış olacak.

ORTA SAHANIN VAZGEÇİLMEZİ

Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçtiğimiz sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. (Skorer)