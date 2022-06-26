Son dakika transfer haberi! Galatasaray'dan bir transfer çalımı da Trabzonspor'a
Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe'nin, Kazımcan Karataş'ı da Beşiktaş'ın elinden alan Galatasaray, Trabzonspor'a da Umut Bozok'u çalımı atmak istiyor. Sarı kırmızılı takım, milli futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.
Abdülkerim'i Fenerbahçe 'nin elinden kapan, Kazımcan transferinde Beşiktaş 'a çalım atan Galatasaray bir golü de ezeli rakibi Trabzonspor'a atabilir. Bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon Euro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı. Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir. 20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te. (Sabah)