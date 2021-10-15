Yaz transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş şimdi de Kaan Ayhan için büyük bir savaş veriyor. Ezeli rakipler, İtalyan kulübü Sassuolo'dan ayrılık kararı alan milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor.

TERİM BİZZAT DEVREDE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'İstiyoruz' ifadesini kullandığı Kaan Ayhan için Cim Bom'dan flaş bir hamle geldi. Fatih Terim, bizzat milli futbolcu için devreye girdi.

ESKİ ÖĞRENCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Tecrübeli hocanın hem eski öğrencisi Kaan hem de babası Erol Ayhan'la görüşme yaptığı öğrenildi. Galatasaray bu hamle ile transferde Beşiktaş'ın bir adım önüne geçti.

KARTAL DA TEKLİF YAPACAK

Şimdi gözler Siyah beyazlıların yapacağı yeni hamleye çevrildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sassuolo ve Kaan Ayhan'ın menajeriyle masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DEVRE ARASINDA AYRILIK KESİN

İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan devre arasında kesin olarak ayrılık kararı alacak. Ancak yeni adresi henüz belli değil. (Takvim)