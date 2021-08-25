Galatasaray ’da Rumen yıldız adayı Morutan’ın transferinin sona ermesiyle rota şimdi de Halil Dervişoğlu’na döndü. Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla takıma kazandırmak istediği başarılı oyuncu için yönetim girişimleri hızlandırdı, hatta çok önemli gelişmeler kaydedildi. Kulübünün 9 milyon Euro istediği Halil’i 5 milyon Euro gibi bir bonservisle bitirmek isteyen yönetim istediğine ulaşmak üzere. Halil’in kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi çok istemesi, Brentford’un beklediği rakamları verecek takım bulamaması gibi faktörler Aslan’ın elini güçlü kılarken pazarlıkların da artık son aşamada olduğu ifade edildi.

Beşiktaş da istemişti

Galatasaray Yönetimi’nin hedefi Halil’in transferini hafta sonuna kadar bitirmek. Milli arada takıma katılması beklenen oyuncunun bu sayede adaptasyon sürecini de çabuk atlatarak ligin 4. haftasına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Sezonun sona ermesinin ardından Halil’in adı Beşiktaş’la da ciddi şekilde anılmıştı.