Galatasaray 'da orta saha mevkisine takviye yapılması planlanırken, Felipe Melo'nun ismi sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre; Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun Brezilya ekibiyle sözleşme yenilemeyeceği ve Avrupa'ya geri döneceği iddia edildi.

Sambacı'ya İsviçre ekibi Lugano'nun talip olduğu belirtilirken, Melo'nun Galatasaray'a da geri gelebileceği de ileri sürüldü.















