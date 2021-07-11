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Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da Melo sürprizi

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken yönetim bir yandan da yeni isimleri PSV maçına yetiştirmek istiyor. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer ederek hareketli bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

11 Temmuz 2021, Pazar 11:15 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da Melo sürprizi

Galatasaray 'da orta saha mevkisine takviye yapılması planlanırken, Felipe Melo'nun ismi sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre; Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun Brezilya ekibiyle sözleşme yenilemeyeceği ve Avrupa'ya geri döneceği iddia edildi.

Sambacı'ya İsviçre ekibi Lugano'nun talip olduğu belirtilirken, Melo'nun Galatasaray'a da geri gelebileceği de ileri sürüldü.


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