Fatih Terim'in, yönetimden orta sahaya ve savunmaya takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Galatasaray , bu sezonki yedinci transferini orta sahaya yaptı.

Sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor ’dan Berkan Kutlu’yu 5 yıllığına renklerine bağladı. Galatasaray'ın, Akdeniz temsilcisine 4 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

Berkan Kutlu'nun ardından teknik heyet orta sahaya bir transfer daha istiyor.

Benfica’nın Gedson Fernandes'i bu sezon bırakmaya sıcak bakmaması sonrasında, sarı kırmızılılara farklı bir isim önerildi.

Portekiz ekibi, Galatasaray'a 27 yaşındaki Gabriel’i kiralık olarak verebileceğini iletti. Gedson içinde beklemeyi sürdüren yönetim, Gabriel ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Terim'e bıraktı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Benfica’da tüm kulvarlarda 32 maçta 1 gol atıp, 4 de asist üretti.

Diğer yandan Fatih Terim, yönetimden savunmaya da takviye yapılmasını talep etti. Özellikle Luyindama’nın performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam, bu pozisyonu transferle güçlendirmeyi hedefliyor.

Listenin ilk sırasında Luyindama’nın vatandaşı Demokratik Kongolu Chancel Mbemba bulunuyor. Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki stoper için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Bir diğer alternatif ise Tottenham’ın genç stoperi Japhet Tanganga…Scout ekibinin önerdiği 22 yaşındaki futbolcunun B planı olarak düşünüldüğü gelen haberler arasında. (Trtspor)