Transfer sezonunun başlamasından sonra Galatasaray 'da transferler açıklanmaya başlandı.Galatasaray, sözleşmesi biten 28 yaşındaki orta sahaya da imza attırmaya hazırlanıyor. Muslera ve Marcao'nun mukavelesini uzatan, Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ü kadroya katan sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı son isim Emre Akbaba oldu.

İLK TRANSFERLER AYTAÇ KARA VE ALPASLAN ÖZTÜRK OLDU

Henüz yeni yönetimi belli olmayan Galatasaray'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da Marcao ile yeni mukavele yapmıştı. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe 'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Cimbom, Ömer Bayram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise Emre Akbaba'ya geldi.





İKİ OYUNCU DA 3 YILLIĞINA GALATASARAY'DA

Galatasaray, Göztepe'yle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki stoper oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü 3 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninin ardından konuşan Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk sarı-kırmızılılara istendiğini hissederek geldiğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara, statta düzenlenen imza töreninde kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attı. Aytaç Kara, sarı-kırmızılılara 3 yıllık imza attı ve yıllık 6 milyon TL kazanacak.

FATİH TERİM 'KALSIN' RAPORU VERDİ

Yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi. (Sabah)



