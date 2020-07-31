Falcao ile yola devam etme ihtimali bulunan, Diagne’nin geri döndüğü, Oğulcan Çağlayan’ı renklerine bağlamaya hazırlanan ve elinde Adem Büyük’ü de tutan Galatasaray’a, bir forvet iddiası daha... Avusturya basını, Sarı-Kırmızılılar’ın Wolfsberger forması giyen Shon Weissman’la ciddi olarak ilgilendiğini yazdı.

Wolfsberger’in sezon başında Maccabi Haifa’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki İsrailli forvet, yeni adresinde tam anlamıyla ortalığı birbirine kattı.

Herkese her yerde attı

Avusturya Ligi’ndeki 31 maçta 30 gol 7 asist, Avrupa Ligi’nde 6 maçta 2 gol, Avusturya Kupası’nda da 3 maçta 5 gol 1 asistle, toplamda 40 maçta 37 gol 8 asistlik performansa ulaşan 1.74 boyundaki santrfora birçok talip olduğu belirtiliyor.

Ancak Weissman’ın asıl hedefi olan İngiltere ve Almanya’dan şu ana kadar beklediği teklifleri alamadığı ifade edildi. Kulübü Wolfsberger ise İsrailli golcünün olası transferinden iyi bir bonservis bedeli kazanmak istiyor.