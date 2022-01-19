4-2'lik Hatayspor yenilgisinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray 'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. İspanyol basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite'la ilgileniyor.

Bu sezon forma şansı bulmakta çok zorlanan Danimarkalı yıldızın takımda kalıp teknik direktör Xavi'ye kendisini ispat etmek istediği ancak yönetimin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.

Habere göre Martin Braithwaite'la ilgilenen takımlar arasına Galatasaray da katıldı. Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması ve Halil Dervişoğlu'nun kötü performansi sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın forvet transferini gündeme aldığı idda ediliyor.

Teknik direktör Domenec Torrent'in eski kulübü Barcelona ile sürekli temas halinde olduğu ve Martin Braithwaite'la ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında Leganes'ten Katalan devine geçen 30 yaşındaki futbolcu beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon La Liga'da sadece 3 maçta forma giyebilen Martin Braithwaite buna karşın 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yeni transfer yapabilmesi için maaş bütçesini boşaltması gereken Barcelona yönetiminin Danimarkalı yıldızı kiralık olarak göndermek istediği belirtiliyor. (Takvim)