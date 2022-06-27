Yaz transfer dönemine flaş bir giriş yapan Aslan, ilk olarak hem Beşiktaş hem Fenerbahçe 'nin istediği Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti. Cim Bom, yeniden bir kez daha Kanarya'nın istediği bir yıldızın peşine düştü. Aslan, rotasını İspanya'ya çevirdi. Galatasaray , La Liga ekiplerinden Real Betis'in formasını giyen William Carvalho için devreye girdi. 2018 yılında Betis'e transfer olan ve 1 senelik kontratı kalan Portekizli futbolcunun transferinde şartlar zorlanacak.

Defansif eksiği giderecek

Bu sezon 49 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Aslan'ın en önemli eksiğini gidermesi bekleniyor. Geçen sezon özellikle defansif orta saha transferi için uğraşan, fakat bu bölgede istediği verimi alamayan Cim Bom, Carvalho'yu çok istiyor. Ön libero olarak forma giyen Carvalho, aynı zamanda görev verilmesi halinde savunmanın merkezinde de oynayabiliyor.