Galatasaray 'da bir numaralı gündem kaleci transferi! Muslera'nın sakatığı ve İsmail Çipe'nin kötü performansı sonrası kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Okan Kocuk ilk kez istendi!

Galatasaray'da bir süredir geri dönebileceği konuşulan Okan Kocuk'la alakalı yeni gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Giresunspor cephesini arayarak Okan Kocuk'u geri istedi.

Giresun cephesi sıcak bakmıyor!

Karadeniz ekibi, sezonun dikkat çeken performanslarından birini ortaya koyan Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönüşüne sıcak bakmıyor. Hakan Karaahmet Burak Elmas'la yaptığı görüşmede olumsuz görüşünü bildirdi.

Rota Sinan Bolat!

Galatasaray'da kaleci transferinde rota Sinan Bolat'a çevrilmiş durumda. Belçika'nın Gent kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleci için girişimler sürüyor. Sarı-Kırmızılı takım son dönemdeki performansıyla Milli Takım 'a kadar yükselen tecrübeli eldivenle 1.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Fanatik Özel