Son dakika transfer haberi: Galatasaray-Mohamed

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in birkaç hafta önce "İstiyorum" diyerek ismini verdiği Mısır ekibi Zamalek'in forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'in transferi arapsaçına dönmüş durumda!

Galatasaray'ın dün geç saatlerde bitirmeye çok yaklaştığı transfer için Fransız ekibi Saint Etienne'in son hamlesi Zamalek'ten olumlu karşılık bulmuş, taraflar prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak yeni bir gelişme ile Zamalek ile Saint Etienne arasındaki köprüler tamamen atıldı.

Komisyon iddiası

Bu olumsuzluğun nedenini ise Zamalek kulübü basın sözcüsü Essam Salem açıkladı. Salem, Mısır basınına yaptığı açıklamada, Fransızlar'ın iddiaları sonrası Saint Etienne ile iletişimi kestiklerini aktardı. Salem, "Fransız kulübü Saint Etienne ile olumlu görüşmelerimiz vardı. Ancak kulübümüzün 3 yöneticisinin transfer sürecinde komisyon istediğini iddia ettiler. Bu iftira sonrası tüm bağımızı kopardık" dedi.

Yönetim yıkılmıştı

Zamalek'in bu tavrı sonrası golcü oyuncunun en ciddi taliplisi konumunda olan Galatasaray'ın artık pazarlık masasında daha güçlü oturduğu ve sabah gelen tatsız haber sonrası yaşanan bu son dakika gelişmesinin yönetim kuruluna moral olduğu ifade ediliyor.