Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran Galatasaray , 21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçına kadar kadrosuna bir sol bek katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda uzun süredir Alex Moreno için Real Betis'le pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar bir türlü İspanyol ekibinin inadını kıramadı, istenilen rakamlarla anlaşma sağlanamadı. Cim Bom da rotayı Patrick van Aanholt'a çevirdi.

1 yıl sözleşmesi var

İngiliz ekibi Crystal Palace'la yollarını ayıran Hollandalı oyuncu ile görüşmeler olumlu devam etse de yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması nedeniyle bu transferde rakip çok. Bu sebeple Aslan her ihtimale karşılık alternatif ismi de belirledi: Ludwig Augustinsson. Moreno ve Aanholt görüşmelerinden sonuç çıkmazsa, Aslan Werder Bremen forması giyen İsveçli sol bek için çalışmalarını hızlandıracak. Alman ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncunun bonservis sorununun cüzi bir rakam karşılığında çözülebileceği de gelen haberler arasında.

Metin Karabaş