Son dakika transfer haberi... Galatasaray, Jean Michael Seri'nin peşinde
Galatasaray son dakika transfer haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri'ye yeniden kanca attı. Geçtiğimiz sezonu Sarı Kırmızılı ekipten geçiren ve Fatih Terim'in ısrarla istediği Seri için Galatasaray, Ocak transfer döneminde harekete geçecek.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve sezonun tamamlanmasıyla Fulham'a dönen Jean Michael Seri'de son dakika gelişmesi... Fatih Terim'in ısrarla istemesine rağmen, Fulham'la bonservis konusunda anlaşamayan ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a gelemeyene Seri, Ocak ayında yeniden Sarı Kırmızılı formayı giyebilir. Fulham, lig kadrosuna almadığı ve 2.8 milyon euro garanti ücret verdiği tecrübeli oyuncunun gidişine izin verecek. Sabah'ta yer alan habere göre; Seri, menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dedi.
Fatih Terim çok istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi sonrası 'geriden oyun kuran' anlamını taşıyan 'regista' kelimesini kullanıp Seri'yi istediğini söylemişti. Galatasaray'ın Seri'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Seri için Galatasaray, yeniden kiralama yöntemine başvurmuştu. Yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken, Fulham'ın istediği yüksek bonservis sonrası transfer görüşmeleri durmuştu.
Galatasaray'da 37 maça çıktı
Başarılı oyuncu geçen sezon Galatasaray'da 37 maça çıktı. Seri söz konusu mücadelelerde 2 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni kazandı. Seri, Fulham'da bu sezon sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika forma giyebildi.