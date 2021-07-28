Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu dün gece Berkan Kutlu transferi için bir araya geldi. 23 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, başarılı performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekmişti. 1998 doğumlu orta saha, Alanyaspor formasıyla 38 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

Yakup Çınar



