Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren sarı kırmızılı takımda devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Aslan'da takviye yapmak için görüşmeler hızlandırılırken, takımda düşünülmeyen oyuncular ile yollar ayrılacak.

Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedilecek

Sarı kırmızılı yönetim 2 karşılaşmada sadece 135 dakika forma giyen Gustavo Assunçao ile sezon sonunu beklemeden yolları ayırma kararı aldı. Brezilyalı on liberonun sözleşmesi feshedilecek. Fesih kararının en kısa sürede açıklanması bekleniyor.









100 bin Euro'ya kiralandı

Sarı kırmızılı takımın sezon başı transferinden biri olan 21 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz ekibi Famalicao'dan 100 bin Euro gibi düşük bir kiralama ücreti ile transfer edilmişti.

Fatih Terim'in en az forma verdiği transfer

1 yıllığına 450 bin Euro maaş verilen Assunçao beklentileri karşılayamazken, teknik direktör Fatih Terim'in en az şans verdiği isimlerden biri oldu.

Piyasa değeri 4,5 milyon Euro

Galatasaray 'da geleceğe dönük fırsat transferi olarak düşünülen ve Brezilya U23 takımında da forma giyen Gustavo Assunçao'nun güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro.

Ajansspor







