Galatasaray Aytaç Kara’nın ardından Kasımpaşa Kulübü’nden önemli bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. G.Saray scout ekibinin tam 3 senedir takip ettiği U 19 Milli Takımı’nın kaptanı Çağtay Kurukalıp sarı kırmızılılarla kesin anlaşmaya vardı ve bu gelişme üzerine kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray uzun süredir takip ettiği futbolcunun transfer şartlarının da etkisi ile elini çabuk tuttu ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağtay Kurukalıp’ı kadrosuna kattı.

KASIMPAŞA'YA 500 BİN TL ÖDENECEK

Genç sol bek için Galatasaray’ın, Kasımpaşa’ya 500 bin TL yetiştirme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Kasımpaşa Kulübü ise bu gelişme üzerine Aytaç Kara’nın ardından Galatasaray ile anlaşan bir diğer futbolcu Çağtay Kurukalıp’ı da kadro dışı bıraktı.

Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay milli takımlarda alt yaş gruplarında 43 kez forma giyerken kaptanlık yaptı.