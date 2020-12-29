Galatasaray devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı. Sarı-Kırmızılılar'a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi. Bu isimler arasında Diego Costa ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu isimleri veto etti.

DAHA ÖNCE MESAJI VERMİŞTİ

Sarı kırmızılı takımın teknik patronu Terim, "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması yapmıştı. Tecrübeli hocanın istediği isim Sao Paolo forması giyen 20 yaşındaki golcü Brenner.

SCOUT TRANSFERLERİNE AĞIRLIK

Fatih hocanın Brenner'in alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi. Galatasaray'ın önümüzdeki transfer döneminde scout transferlerine ağırlık vermesi bekleniyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro alan Sambacı yıldız Brenner için yönetim önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak. Brezilyalı oyuncunun alternatifleri de genç golcüler olacak. (Takvim)



