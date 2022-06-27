Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray , Gedson Fernandes'in ardından bu kez Benfica'dan Haris Seferovic transferinde karşı karşıya geldiler. Joao Mario için Benfica ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiklerini açıkladığı Haris Seferovic için de devreye girdi.





Beşiktaş ile anlaşma sağlanamadı

O JOGO'nun haberine göre Beşiktaş, Haris Seferovic transferi için yaptığı görüşmelerde olumlu bir sonuca varamadı. Bunun hem kulüpler arasındaki görüşmeden hem de oyuncunun olumsuz yaklaşımından kaynaklı olabileceği aktarıldı.

Benfica'nın talep ettiği rakam

Benfica'nın 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İsviçreli golcü için 10 milyon Euro düzeyinde bir teklif beklediği belirtiliyor. Beşiktaş'ın yaptığı teklifin ise henüz 5 milyon Euro seviyesine ulaşmadığı aktarılıyor.

Joao Mario'yu isteyen Galatasaray'dan Seferovic hamlesi

Galatasaray, Joao Mario'nun transferi adına Benfica ile görüşmelerde bulunuyor. Özellikle Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün görüşmeleri bizzat ilerletmek adına Lizbon'da olması bekleniyor. Sarı-Kırmızılıların 6 milyon Euro düzeyinde bir teklif sunabileceği fakat bu noktada Joao Mario için de beklentinin 10 milyon Euro seviyelerinde olduğu aktarılıyor.

Joao Mario için görüşmeler yürüten Galatasaray, Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşmaya varamaması sonrası Haris Seferovic için devreye girdi. Joao Mario adına yapılan görüşmelerde Seferovic için de temaslarda bulunulduğu belirtiliyor.