Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerin takımdan ayrılması için yoğun mesai harcıyor.

Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın sarı-lacivertli takımda isteneni veremeyen Michael Frey'i geçen sezon Belçika ekibi Beveren'e kiralayan Fenerbahçe, İsviçreli forvet için yeni bir teklif aldı.

Belçika'nın köklü ekiplerinden Standart Liege'in Frey'i kadrosuna katmak istediği ve Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.

26 yaşındaki forvet, Beveren formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı ve 17 gol atıp 4 de asist yaptı.