Son üç yılda olduğu gibi yeni sezonda da kadrosunu değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, revizyona forvet hattından başlayacak. Bu iddia Belçika basınına ait... "voetbalnieuws. be" dünkü haberinde Fenerbahçe'nin Crystal Palace'tan Christian Benteke ve Porto'dan Moussa Marega ile ilgilendiğini yazdı. Haberin içeriğinde Sarı-Lacivertliler'in Mbwana Samatta, Papiss Demba Cissé ve Mame Thiam'la da yollarını ayıracağı vurgulandı.

İKİ FUTBOLCU DA 6'ŞAR GOL ATTI

İki futbolcunun da sözleşmesinin biteceğinin altı çizilen haberde; Christian Benteke'nin transferinin zor olduğuna da vurgu yapıldı. Kaynak olarak ise Belçikalı golcünün geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Crystal Palace'da uzun süre kalmak istiyorum" açıklaması gösterildi. Bilindiği gibi Moussa Marega, Porto'nun sözleşme uzatmak teklifini kabul etmemişti. Marega tüm sıkıntılara rağmen bu sezon Portekiz ekibi Porto ile 25 maça çıktı ve 6 gol attı. Christian Benteke'de de durum farklı değil. Belçikalı; 24 maçta 6 kez ağları sarstı. (Akşam)