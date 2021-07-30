Forvet hattına Serdar Dursun’u alan, Vedat Muriç için de girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler bir golcüyü daha listeye ekledi: Rodrigo Muniz... Flamengo forması giyen Brezilyalı futbolcu, gözlemci ekibinin ısrarlı tavsiyeleri sonrası Vitor Pereira’ya sunuldu. Portekizli teknik adamın, detaylı araştırmanın ardından Muniz için, “Alalım” raporu vermesi üzerine yönetim kolları sıvadı.

Diego ayrıntısı

20 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti ve başarılı performansını bu sezon da devam ettirdi. Muniz için İngiliz ekibi Middlesbrough ve İspanya’dan Getafe’nin de girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe , hem oyuncuyla temasa geçip hem de Flamengo’ya cazip bir teklif sunmak için hazırlıklarına başladı. Bir dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen ve futbol hayatını Flamengo’da sürdüren Diego Ribas’ın da bu transfer için aracılık edebileceği kaydedildi.

Yıldızlarla rekabette

Rodrigo Muniz, genç yaşına rağmen Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Pedro gibi yıldızlarla başarılı bir şekilde rekabet ederek kendini göstermeyi başardı. 20 yaşındaki golcü, ligde 9 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Flamengo’nun, forvetteki oyuncu fazlalığı nedeniyle başarılı oyuncuyu gönderebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe’nin teklif masasına 4 milyon Euro ile oturacağı iddia edildi.