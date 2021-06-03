Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden olan Altay Bayındır'a dünya devleri talip oldu.

A Milli Futbol Takımı ile birlikte EURO 2020'de mücadele edecek olan başarılı file bekçisi, transferin de gözde isimleri arasında yer alıyor.

TRT Spor'un haberine göre; İtalya'nın dünyaca ünlü kulüpleri Juventus ve Milan, Altay Bayındır ile ilgileniyor. Transfere dair önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 35 maçta görev yapan Altay, kalesinde 31 gol gördü.