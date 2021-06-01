Süper Lig'in flaş takımlarından birisi olan Fatih Kargümrük'te başkan Süleyman Hurma takımındaki bazı oyuncular ile ilgili transfer gelişmelerini A Spor canlı yayınına bağlanarak açıkladı. Hurma Ndao, Lucas Biglia ve Borini hakkındaki transfer gelişmelerini ve son durumu anlattı.





İşte Süleyman Hurma'nın öne çıkan açıklamaları:

Lucas Biglia için Hurma, "Fenerbahçe ve Trabzonspor ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu" açıklamasında bulundu.

"Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında, "Proje beni çok etkiledi" dedi."

"Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuz olsa 30 asistle oynayacaktı. Ndao için Türkiye'den teklif almadı."



